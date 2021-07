Torino, candidato sindaco Cinque Stelle si voterà sulla nuova piattaforma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Potrebbe arrivare settimana prossima il nome del candidato sindaco per Torino del Movimento 5 Stelle. Dopo la difficile situazione nazionale a seguito dello strappo tra Grillo e Conte che avevano fatto temere alla sindaca Appendino che non fosse possibile presentare la lista i pentastellati proseguono il loro percorso. Secondo quanto si apprende sarebbe stata una telefonata tra Crimi e Appendino a sbloccare la situazione. A scegliere tra i candidati che hanno dato disponibilità, i consiglieri Valentina Sganga e Andrea Russi, saranno gli iscritti residenti a Torino sulla ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Potrebbe arrivare settimana prossima il nome delperdel Movimento 5. Dopo la difficile situazione nazionale a seguito dello strappo tra Grillo e Conte che avevano fatto temere alla sindaca Appendino che non fosse possibile presentare la lista i pentastellati proseguono il loro percorso. Secondo quanto si apprende sarebbe stata una telefonata tra Crimi e Appendino a sbloccare la situazione. A scegliere tra i candidati che hanno dato disponibilità, i consiglieri Valentina Sganga e Andrea Russi, saranno gli iscritti residenti a...

