“Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi”, il primo incontro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani (che ormai ha definito ufficialmente il suo fidanzato)hanno lasciato la Puglia dopo giorni di amore e relax tra una registrazione e l’altra di Battiti Live, lo show musicale che andrà in onda su Italia 1 al quale l’ex concorrente di Amici ha partecipato come membro del corpo di ballo. Sembra che il talent di Maria De Filippi abbia giovato non solo in termini lavorativi al 19enne bolognese, ma anche in materia sentimentale perché, stando alle indiscrezioni rivelate dal settimanale Chi, sarebbe stata proprio ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021)(che ormai ha definito ufficialmente il suo fidanzato)hanno lasciato la Puglia dopo giorni di amore e relax tra una registrazione e l’altra di Battiti Live, lo show musicale che andrà in onda su Italia 1 al quale l’ex concorrente di Amici ha partecipato come membro del corpo di ballo. Sembra che il talent diDeabbia giovato non solo in termini lavorativi al 19enne bolognese, ma anche in materia sentimentale perché, stando alle indiscrezioni rivelate dal settimanale Chi, sarebbe stata proprio ...

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - IlContiAndrea : La prima foto ufficiale di #DragRaceItalia con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. A novembre… - IlContiAndrea : La giuria di #DragRaceItalia è formata da Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini #PalinsestiDiscovery - zazoomblog : “Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi” il primo incontro - #“Tommaso… - reuuuii : RT @trombiculadore: analfabetismo funzionale in Italia spiegato semplice. Tommaso Zorzi in un articolo dice che Raffaella Carrà era un’icon… -