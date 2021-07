Tommaso e Valentina dopo Temptation Island sono tornati insieme? Scoperti i loro profili Instagram (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tommaso e Valentina hanno lasciato Temptation Island da single, ma ora – a distanza di settimane dalla registrazione del loro falò – hanno chiarito e sono tornati insieme? Il dubbio è sorto a molti non appena sono stati Scoperti i loro profili Instagram, @Princess VNA e @Tommy Eletti, perché entrambi come foto profilo hanno un loro scatto romantico. Chi partecipa a Temptation Island, come già sappiamo, firma un contratto ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 luglio 2021)hanno lasciatoda single, ma ora – a distanza di settimane dalla registrazione delfalò – hanno chiarito e? Il dubbio è sorto a molti non appenastati, @Princess VNA e @Tommy Eletti, perché entrambi come foto profilo hanno unscatto romantico. Chi partecipa a, come già sappiamo, firma un contratto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Valentina Temptation Island, Katia Fanelli difende Stefano e spiazza: "Manuela riprenditi" Temptation Island, Katia Fanelli critica Manuela: "Tu e Luciano neanche vi conoscete" Temptation Island è cominciato col botto: dopo due sole puntate una coppia, quella formata da Valentina e Tommaso , ha già lasciato, mentre le altre rimaste sembrano pronte ad esplodere. Un'altra coppia assolutamente scoppiettante è quella composta da Stefano e Manuela , con quest'ultima che ...

Valentina dopo Temptation Island: "Tommaso? Ora sono consapevole", il duro sfogo ... Valentina dopo il confronto con Tommaso al faló: "Non ha accettato il mio divertirmi" Temptation Island è iniziato da poco e una coppia è già scoppiata: si tratta di Tommaso , 21 anni, e Valentina , ...

Temptation Island: Valentina e Tommaso squalificati? L'indiscrezione ComingSoon.it Temptation Island, Tommaso rompe il silenzio su Valentina: “Doveva piangere, invece neanche una lacrima”. Lei reagisce così "Io ho pianto come un bambino, lei invece neanche una lacrima... Ora sono contento, mi sono liberato": Tommaso Eletti durissimo nei confronti dell'ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Lei repli ...

Temptation Island, la sessuologa: “Ecco perché questi programmi non fanno bene al pubblico” Nel corso della seconda puntata di Temptation Island si è assistito al primo tradimento di questa edizione: il giovane Tommaso che poco prima impazziva di gelosia per la sua fidanzata Valentina di 19 ...

