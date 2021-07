“Tommaso è inguaribile”, lo sfogo di Valentina dopo il falò di Temptation Island (Di mercoledì 7 luglio 2021) dopo l’assurdo sfogo di Tommaso Eletti, anche Valentina Nulli Augusti si è lasciata andare dopo il falò di confronto andato in onda nel corso della seconda puntata di Temptation Island. Temptation Island: Valentina si sfoga dopo il falò con Tommaso Lui non ha accettato il fatto che io mi divertissi in mezzo a queste persone... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 luglio 2021)l’assurdodiEletti, ancheNulli Augusti si è lasciata andareildi confronto andato in onda nel corso della seconda puntata disi sfogailconLui non ha accettato il fatto che io mi divertissi in mezzo a queste persone... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Tommaso è inguaribile”, lo sfogo di Valentina dopo il falò di Temptation Island - StraNotizie : Valentina, le prime parole dopo Temptation Island: “Tommaso è inguaribile” - BITCHYFit : Valentina, le prime parole dopo Temptation Island: 'Tommaso è inguaribile' * - zagararossa : @patriotmt82 @LauraGio_75 @gennaro38069406 Tommaso ...non è ormai un po' tardi ?.....sei un inguaribile romantico. - Giulia48113895 : Tutti pronti ad armarsi per difendere Tommaso io superpronta per sparare i fuochi d'artificio perché per me saranno… -