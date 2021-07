Tom Cruise vende la sua tenuta in Colorado a 39 | 5 milioni di dollari

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ph Brett ShreckengostPh Joshua JohnsonTomha venduto la suaimmersa tra le montagne di Telluride, in, per 39,5di. A gestire e concludere in soli due mesi la trattativa della proprietà, un imponente ranch sulla Francisco Way, è stata LIV Sotheby’s International Realty, parte del network internazionale rappresentato in Italia da Italy Sotheby’s International Realty. Ph Joshua JohnsonPh Joshua JohnsonLa, abilmente progettata e confinante su tre lati con la National Forest, è circondata da 130 ettari di prati e boschetti di pioppi ...

La trattativa si è conclusa in soli due mesiha venduto la sua Tenuta immersa tra le montagne di Telluride, in Colorado per 39,5 milioni di dollari . A gestire e concludere in soli due mesi la trattativa della proprietà, un imponente ...ha venduto la sua tenuta immersa tra le montagne di Telluride, in Colorado, per 39,5 milioni di dollari. A gestire e concludere in soli due mesi la trattativa della proprietà, un imponente ...mentre Tom Cruise, star e coproducer della saga di Mission: Impossible, si può effettivamente considerare ormai il suo coautore, non certo un "semplice" protagonista. Tutto questo indipendentemente da ...Tom Cruise ha venduto la sua Tenuta immersa tra le montagne di Telluride, in Colorado per 39,5 milioni di dollari. A gestire e concludere in soli due mesi la trattativa della proprietà, un imponente r ...