Tokyo provoca la Cina su Taiwan | scivolone diplomatico che può destabilizzare l' Asia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Con una fuga in avanti del tutto inaspettata, il Giappone è intervenuto a gamba tesa sulla “crisi permanente” trae la: “È uno stato democratico e indipendente, se Pechino proverà ad invaderlo, noi interverremo” ha dichiarato senza mezzi termini il vicepremier nipponico, Taro Aso. “Se laprovasse un’azione militare per annettere l’isola con la forza” ha ribadito, “il Giappone si schiererebbe a fianco degli Stati Uniti per difenderla”. Parole incendiarie, pronunciate parlando a un evento per la raccolta di fondi per il suo partito a, in cui Aso ha affermato che l’aggressione contro ...