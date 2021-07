Tifoso spagnolo si infiltra alla festa degli Azzurri Verratti lo gela così Video

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – Curiosa scenafine di Italia-Spagna. Un uomo in tuta nera corre verso il centro del campo dove glistavano festeggiando la vittoria. E’ unche è riuscito a eludere i controlli e incredibilmente, non si capisce bene perché, si unisce ai calciatori italiani che cantano. Marcoperò si accorge dell’intruso alle sue spalle, si gira verso di lui e lo fredda con sguardo glaciale: “Ma tu chi ca**o sei?”. A quel punto intervengono gli steward che placcano ile lo portano via. L'articolo proviene da Il Primato ...

C'è chi come Leonardo Bonucci è stato scambiato per unche aveva invaso il campo a Wembley, c'è chi invece ci è proprio riuscito. È il caso di uno sconosciutoche è stato capace di lasciare le tribune di Wembley per raggiungere il centro del campo dove stavano festeggiando gli azzurri. I ragazzi del ct Mancini erano ancora in campo alla fine ...Guarda che hai fatto! Lo sai? Tutto grazie a te!' Ma poi per illa sensazione passerà, forse. E non è da dimenticare il dettaglio, che a quelli manca un bel difetto: il panico sul ...Il centrale italiano sostiene di aver avuto la meglio lui e alza la mano per indicare di calciare i rigori sotto alla curva con più tifosi italiani ... gli dice Chiellini in spagnolo («Mentiroso!»).E nell'articolo si parla di "dominio spagnolo", con l'Italia che "ti uccide così, senza meritarlo". Marca celebra oggi Luis Enrique, sottolineando come il tecnico sia uscito da Wembley "acclamato dai ...