Tifoso esulta con gli azzurri. Verratti: 'Ma chi sei?' (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Ma chi sei?". Marco Verratti, ripreso dalle telecamere Sky, sembra rivolgersi così al Tifoso che si intrufola tra gli azzurri nei festeggiamenti dopo Italia - Spagna. Nel gruppo di giocatori e staff ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Ma chi?". Marco, ripreso dalle telecamere Sky, sembra rivolgersi così alche si intrufola tra glinei festeggiamenti dopo Italia - Spagna. Nel gruppo di giocatori e staff ...

