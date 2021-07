The Kissing Booth 3: è tempo di decisioni nel trailer italiano del film Netflix (Di mercoledì 7 luglio 2021) Netflix ha svelato il trailer dle terzo e ultimo capitolo della saga romantica teen The Kissing Booth 3, che vede protagonista Joey King. Netflix ha svelato il trailer italiano di The Kissing Booth 3, capitolo conclusivo della serie di commedie romantiche di successo per giovani adulti con protagonista Joey King. Il film arriverà in streaming l'11 agosto. Come ha rivelato in precedenza Deadline, lo sceneggiatore e regista del franchise Vince Marcello ha girato secondo e terzo capitolo della saga back-to-back, il secondo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha svelato ildle terzo e ultimo capitolo della saga romantica teen The3, che vede protagonista Joey King.ha svelato ildi The3, capitolo conclusivo della serie di commedie romantiche di successo per giovani adulti con protagonista Joey King. Ilarriverà in streaming l'11 agosto. Come ha rivelato in precedenza Deadline, lo sceneggiatore e regista del franchise Vince Marcello ha girato secondo e terzo capitolo della saga back-to-back, il secondo ...

Advertising

NetflixIT : Tutto è cominciato con un bacio. THE KISSING BOOTH 3 arriva l'11 agosto. - _sogni_appesi_ : @NetflixIT visto che ci siamo subiti tre parti di the kissing booth direi che meritiamo proprio il rinnovo di ?youn… - ggenesigg : RT @NetflixIT: Tutto è cominciato con un bacio. THE KISSING BOOTH 3 arriva l'11 agosto. - schermonero : #RT @NetflixIT: Tutto è cominciato con un bacio. THE KISSING BOOTH 3 arriva l'11 agosto. - sweetanistvon : RT @NetflixIT: Tutto è cominciato con un bacio. THE KISSING BOOTH 3 arriva l'11 agosto. -