Tesauro: cordoglio Draghi, 'impulso decisivo a integrazione con diritto Ue' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il suo "sentito cordoglio" per la scomparsa del professor Giuseppe Tesauro. "Studioso dalla raffinata cultura giuridica e profondo innovatore, al prof. Tesauro si deve un impulso decisivo all'integrazione tra il diritto italiano e quello europeo, nei suoi ruoli di Presidente della Corte costituzionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Alla moglie Paola, ai figli e ai nipoti vanno le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, esprime il suo "sentito" per la scomparsa del professor Giuseppe. "Studioso dalla raffinata cultura giuridica e profondo innovatore, al prof.si deve unall'tra ilitaliano e quello europeo, nei suoi ruoli di Presidente della Corte costituzionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Alla moglie Paola, ai figli e ai nipoti vanno le ...

Advertising

wildmariop : RT @gigidangio: Cordoglio per il professore Giuseppe #Tesauro , napoletano cosmopolita, orgoglio dell’Accademia , padre del diritto comuni… - gigidangio : Cordoglio per il professore Giuseppe #Tesauro , napoletano cosmopolita, orgoglio dell’Accademia , padre del diritt… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Morto Tesauro, il cordoglio di #Napoli per la scomparsa del grande #Giurista -… -