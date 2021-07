Tesauro | Consulta osserva un minuto di silenzio | Coraggio ‘persona di straordinaria rilevanza’

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Undiin ricordo del presidente emerito dellaGiuseppeè statoto dalla Corte Costituzionale riunita questa mattina in udienza pubblica su richiesta del presidente Giancarloè stato ricordato daprima dell’apertura dei lavori con queste parole: “Persona dallacarriera e rilevanza culturale non solo per il nostro Paese, nominato dal presidente della Repubblica professore ordinario di diritto internazionale è stato avvocato generale della Corte di giustizia ...

Un minuto di silenzio in ricordo del presidente emerito dellaGiuseppeè stato osservato dalla Corte Costituzionale riunita questa mattina in udienza pubblica su richiesta del presidente Giancarlo Coraggio.è stato ricordato da Coraggio ...Napoli. E' morto oggi a Napoli, Giuseppe, 78 anni. Tra i suoi incarichi quello di giudice della Corte Costituzionale, poi presidente della, nel 2014, dal '98 al 2005 alla guida dell'Antitrust, e avvocato generale della Corte ...Un minuto di silenzio in ricordo del presidente emerito della Consulta Giuseppe Tesauro è stato osservato dalla Corte Costituzionale riunita questa mattina in udienza pubblica su richiesta del preside ...Giuseppe Tesauro, giurista della scuola napoletana ed ex presidente della Consulta e dell’Antitrust, è morto all’età di 78 anni. Maestro del diritto, uomo delle istituzioni, antesignano nello studio ...