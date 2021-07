Terza vittoria per Cavendish: sua la decima tappa del Tour (Di mercoledì 7 luglio 2021) Terza vittoria per Cavendish ieri 6 luglio al Tour De France 2021. Il britannico ha battuto sul traguardo il campione belga Wout van Aert ( Jumbo-Visma ) e il suo connazionale Jaspere Philipsen (Alpecin-Fenix). Nella classifica generale del “Great Loop” non ci sono stati grossi cambiamenti, resta in testa lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Terza vittoria per Cavendish: come è andata la gara di ieri? Dopo una meritata pausa, il gruppo ha lasciato le Alpi, dirigendosi a sud-ovest verso Valence. Hugo Houle (Astana- Premier Tech) e Tosh van der Sande (Lotto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021)perieri 6 luglio alDe France 2021. Il britannico ha battuto sul traguardo il campione belga Wout van Aert ( Jumbo-Visma ) e il suo connazionale Jaspere Philipsen (Alpecin-Fenix). Nella classifica generale del “Great Loop” non ci sono stati grossi cambiamenti, resta in testa lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).per: come è andata la gara di ieri? Dopo una meritata pausa, il gruppo ha lasciato le Alpi, dirigendosi a sud-ovest verso Valence. Hugo Houle (Astana- Premier Tech) e Tosh van der Sande (Lotto ...

