Terna, nel nuovo piano investimenti per 18,1 miliardi in 10 anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Terna ha presentato il nuovo piano di Sviluppo 2021 della rete elettrica di trasmissione nazionale: 18,1 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 10 anni, +25% rispetto al precedente piano decennale, per abilitare la transizione energetica, favorendo lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili, contribuendo significativamente al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del Green Deal e dando un importante impulso alla ripresa economica del Paese.Il nuovo piano della società presieduta da Valentina Bosetti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –ha presentato ildi Sviluppo 2021 della rete elettrica di trasmissione nazionale: 18,1di euro dinei prossimi 10, +25% rispetto al precedentedecennale, per abilitare la transizione energetica, favorendo lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili, contribuendo significativamente al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del Green Deal e dando un importante impulso alla ripresa economica del Paese.Ildella società presieduta da Valentina Bosetti ...

