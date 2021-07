Tennis, classifica tornei Grande Slam: sfuma il sogno di Roger Federer di staccare Nadal. E Djokovic… (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche le cose più belle sono destinate a una fine: Roger Federer e Wimbledon, titoli di coda. Ai quarti di finale dei Championships si interrompe il cammino del fuoriclasse svizzero. Al cospetto di un solido Hubert Hurkacz poco ha potuto e lo score di 6-3 7-6(4) 6-0 è sintomatico di un percorso per lui che probabilmente non è così lontano al capolinea. Non era mai accaduto sull’erba di Church Road che Roger subisse il bagel (6-0) ed è il terzo in carriera dopo quelli del 1999 contro Pat Rafter al Roland Garros (primo turno) e del 2008 contro Rafael Nadal nell’atto conclusivo di Parigi. Si sapeva che sarebbe stato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche le cose più belle sono destinate a una fine:e Wimbledon, titoli di coda. Ai quarti di finale dei Championships si interrompe il cammino del fuoriclasse svizzero. Al cospetto di un solido Hubert Hurkacz poco ha potuto e lo score di 6-3 7-6(4) 6-0 è sintomatico di un percorso per lui che probabilmente non è così lontano al capolinea. Non era mai accaduto sull’erba di Church Road chesubisse il bagel (6-0) ed è il terzo in carriera dopo quelli del 1999 contro Pat Rafter al Roland Garros (primo turno) e del 2008 contro Rafaelnell’atto conclusivo di Parigi. Si sapeva che sarebbe stato ...

