Tennis, Berrettini vola in semifinale a Wimbledon: è il primo italiano a riuscirci dopo 61 anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Tennista romano Matteo Berrettini segna un traguardo storico: il campione, fresco vincitore del Queen’s Championship, ha battuto in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) l’avversario canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale di Wimbledon e approda alle semifinali dove venerdì 9 luglio troverà il polacco Herbert Hurkacz. Erano ben 61 anni che un Tennista italiano non arrivava così in alto nel torneo più prestigioso del mondo: l’ultimo, e unico, a riuscirci, infatti, fu Nicola Pietrangeli nel 1960, che venne fermato alla soglia della finale da Rod Lever. «Sarà ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilta romano Matteosegna un traguardo storico: il campione, fresco vincitore del Queen’s Championship, ha battuto in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) l’avversario canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale die approda alle semifinali dove venerdì 9 luglio troverà il polacco Herbert Hurkacz. Erano ben 61che untanon arrivava così in alto nel torneo più prestigioso del mondo: l’ultimo, e unico, a, infatti, fu Nicola Pietrangeli nel 1960, che venne fermato alla soglia della finale da Rod Lever. «Sarà ...

