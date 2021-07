Temptation Island, Valentina ci rinuncia: la confessione dopo il falò (Di mercoledì 7 luglio 2021) Temptation Island, Valentina racconta tutto dopo il falò di confronto con il suo fidanzato Tommaso: le prime parole della coppia più discussa. Temptation Island, Valentina parla dopo il falò (Witty Tv)Valentina ha preso la decisione definitiva di abbandonare Temptation Island da sola, senza il suo fidanzato Tommaso. I vent’anni di differenza tra i due non sono stati l’ostacolo maggiore, la coppia ha scritto al programma per la gelosia di lui. Una gelosia patologica, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 7 luglio 2021)racconta tuttoildi confronto con il suo fidanzato Tommaso: le prime parole della coppia più discussa.parlail(Witty Tv)ha preso la decisione definitiva di abbandonareda sola, senza il suo fidanzato Tommaso. I vent’anni di differenza tra i due non sono stati l’ostacolo maggiore, la coppia ha scritto al programma per la gelosia di lui. Una gelosia patologica, ...

