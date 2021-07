Temptation Island, Tommaso rompe il silenzio sulla rottura con Valentina (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il clamore intorno alla rottura della coppia di Temptation Island composta da Valentina e Tommaso non si è ancora placato e arrivano già le prime dichiarazioni a caldo da parte dei diretti interessati. A stupire, però, sono le reazioni di lui che si era detto profondamente innamorato e geloso della sua compagna, tanto da disperarsi persino nel vederla in bikini davanti ad altri uomini. Il suo essere così esageratamente possessivo aveva scatenato anche l’ilarità dei social, letteralmente invasi da reazioni incredule dopo le dichiarazioni quantomeno bizzarre rilasciate da Tommaso in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il clamore intorno alladella coppia dicomposta danon si è ancora placato e arrivano già le prime dichiarazioni a caldo da parte dei diretti interessati. A stupire, però, sono le reazioni di lui che si era detto profondamente innamorato e geloso della sua compagna, tanto da disperarsi persino nel vederla in bikini davanti ad altri uomini. Il suo essere così esageratamente possessivo aveva scatenato anche l’ilarità dei social, letteralmente invasi da reazioni incredule dopo le dichiarazioni quantomeno bizzarre rilasciate dain ...

