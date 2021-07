Temponauti | viaggio nel tempo a bordo della fantascienza italiana

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Quattordici autori si confrontano con un classico tema, in un’antologiacollana MillemondiMondadori curata da Franco Forte Chi scrivecorre regolarmente un pericolo, simile a quello che in cui possono imbattersi i musicisti: pensano di aver avuto un’idea originale per un racconto o un romanzo, per poi scoprire che in passato un altro scrittore ne ha avuta una molto simile, così come i musicisti credono di aver scritto un refrain originale e salta fuori una canzone con quasi la stessa sequenza di note. Il rischio è anche maggiore se, poi, il tema scelto è un classiconarrativa speculativa: ...