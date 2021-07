Tabacco riscaldato, nuovo studio sugli effetti per la salute (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Internal and Emergency Medicine fornisce la prima real-world evidence che le persone che passano dalle sigarette all’uso esclusivo di glo, il prodotto a Tabacco riscaldato (THP) di BAT, possono ridurre significativamente sia la loro esposizione ad alcune sostanze tossiche sia gli indicatori di potenziali danni per diverse malattie legate al fumo, rispetto al continuare a fumare.I risultati, registrati a distanza di 6 mesi rispetto alla durata complessiva dello studio (12 mesi), hanno mostrato che il passaggio completo a glo ha comportato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Unpubblicato sul Journal of Internal and Emergency Medicine fornisce la prima real-world evidence che le persone che passano dalle sigarette all’uso esclusivo di glo, il prodotto a(THP) di BAT, possono ridurre significativamente sia la loro esposizione ad alcune sostanze tossiche sia gli indicatori di potenziali danni per diverse malattie legate al fumo, rispetto al continuare a fumare.I risultati, registrati a distanza di 6 mesi rispetto alla durata complessiva dello(12 mesi), hanno mostrato che il passaggio completo a glo ha comportato ...

