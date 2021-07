SuperEnalotto, un'altra vincita nelle Marche: centrato un '5' da oltre 34mila euro (Di mercoledì 7 luglio 2021) FALERONE - Ancora una serata fortunata per le Marche si confermano al SuperEnalotto : nel concorso del 6 luglio è stato centrato un '5' da 34.857,85 euro. La giocata vincente - si legge in una nota di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 7 luglio 2021) FALERONE - Ancora una serata fortunata per lesi confermano al: nel concorso del 6 luglio è statoun '5' da 34.857,85. La giocata vincente - si legge in una nota di ...

Advertising

AnsaSardegna : Superenalotto: vinti a Carbonia oltre 640mila euro. E' stato centrato un 5Stella. Altra vincita anche a Nuoro #ANSA - chicconaples : Riuscire a fare il vaccino in un altra regione tra piattaforme che non condividono i dati e personale non adeguatam… -