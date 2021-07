Superbike, il team Yamaha Petronas pensa a Jonathan Rea in vista del 2022? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Siamo nel bel mezzo delle vacanze per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP 2021, ma voci e ipotesi non mancano affatto. A cosa ci stiamo riferendo? Al futuro di Jonathan Rea. No, non è un errore. Il pilota della Kawasaki, sei volte vincitore del Mondiale Superbike, potrebbe davvero fare il suo ritorno in MotoGP. Dopo aver corso due gare nel campionato 2012 (settimo ad Aragon e ottavo a Misano), ed una vera e propria epopea nel campionato dedicato alle moto derivate di serie, il nord-irlandese è in predicato di fare il suo rientro nella top class delle due ruote. Andiamo con ordine. Il “domino” del mercato piloti, com’è ben noto, è stato scatenato da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Siamo nel bel mezzo delle vacanze per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP 2021, ma voci e ipotesi non mancano affatto. A cosa ci stiamo riferendo? Al futuro diRea. No, non è un errore. Il pilota della Kawasaki, sei volte vincitore del Mondiale, potrebbe davvero fare il suo ritorno in MotoGP. Dopo aver corso due gare nel campionato 2012 (settimo ad Aragon e ottavo a Misano), ed una vera e propria epopea nel campionato dedicato alle moto derivate di serie, il nord-irlandese è in predicato di fare il suo rientro nella top class delle due ruote. Andiamo con ordine. Il “domino” del mercato piloti, com’è ben noto, è stato scatenato da ...

