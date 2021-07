«Succession»: la terza stagione arriva in autunno. Ecco il primo trailer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci abbiamo messo quasi due anni prima di scoprire cosa è accaduto dopo la conferenza stampa che ha sancito la frattura definitiva tra Kendall e suo padre Logan Roy ma l’attesa è, finalmente, giunta al termine, perché la terza stagione di Succession si prepara a tornare su HBO questo autunno. A causa della pandemia le riprese della serie, una delle più premiate e apprezzate degli ultimi anni, hanno subito diversi rallentamenti che hanno portato il network a posticipare più volte la data di uscita fino a questo momento, quando scopriremo finalmente quale sarà il destino dei Roy. https://www.youtube.com/watch?v=ziBOCIgCaOk&t=1s Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci abbiamo messo quasi due anni prima di scoprire cosa è accaduto dopo la conferenza stampa che ha sancito la frattura definitiva tra Kendall e suo padre Logan Roy ma l’attesa è, finalmente, giunta al termine, perché la terza stagione di Succession si prepara a tornare su HBO questo autunno. A causa della pandemia le riprese della serie, una delle più premiate e apprezzate degli ultimi anni, hanno subito diversi rallentamenti che hanno portato il network a posticipare più volte la data di uscita fino a questo momento, quando scopriremo finalmente quale sarà il destino dei Roy. https://www.youtube.com/watch?v=ziBOCIgCaOk&t=1s

