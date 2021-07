Su Wembley sventola il tricolore. Dopo il secondo posto del 2012 domenica l’Italia di Mancini torna a giocarsi il titolo di campione d’Europa

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Alla fine anche sullo stadio diil. Al termine di un match sofferto come non mai,ha avuto la meglio sulla Spagna alla lotteria dei rigori con un sonoro 5 a 3. Nella partita più difficile di tutte la spuntano ancora una volta i ragazzi di Robertoche confermano di essere un collettivo quasi perfetto, capace di resistere all’assedio delle Furie rosse e di riuscire a domarle strappando il pass per la finale dove incontrerà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. LA PARTITA. Pronti via, come da tradizione, è la Spagna a prendere il pallino del gioco. Al terzo ...

Un gigantesco tricoloreal grido di " Ce ne andiamo a". L'euforia dei presenti è incontenibile, a tal punto da far dimenticare a tutti, per un solo momento il disagio in cui ci ...Era già successo nel 2006, con il rigore trasformato da Totti contro l'Australia nei mondiali poi vinti in Germania, è successo anche questa sera sugli spalti dell'Empire Stadium di, ...Alla fine anche sullo stadio di Wembley sventola il tricolore. Al termine di un match sofferto come non mai, l’Italia ha avuto la meglio sulla Spagna alla lotteria dei rigori con un sonoro 5 a 3."Io lo sapevo - dice ancora Mancini - è stata dura, ma aver vinto questa partita è stato merito dei ragazzi. Ora siamo felici, all'inizio quasi nessuno ci credeva e ora questa vittoria la dedichiamo a ...