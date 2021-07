Su MamaCrowd, piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, la campagna di Yocabè (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo scopo è raccogliere 1,2 milioni euro per migliorare la tecnologia per rendere i servizi della piattaforma accessibili a tutte le aziende, anche a quelle più piccole Leggi su repubblica (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo scopo è raccogliere 1,2 milioni euro per migliorare la tecnologia per rendere i servizi dellaaccessibili a tutte le aziende, anche a quelle più piccole

Advertising

zazoomblog : Su MamaCrowd piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding la campagna di Yocabè - #MamaCrowd… - CorriereQ : Su MamaCrowd, piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, la campagna di Yocabè - LaStampa : Su MamaCrowd, piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, la campagna di Yocabè - StraNotizie : Su MamaCrowd, piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, la campagna di Yocabè… -

Ultime Notizie dalla rete : MamaCrowd piattaforma Secondo crowdfunding per Orapesce, la start - up del fish delivery ... ha aperto la seconda campagna di crowdfunding su Mamacrowd, con una valutazione pre - money di 6 ... I fondi verranno utilizzati per una serie di attività, dall'attivazione di una nuova piattaforma ICT ...

Crowdfunding, Lirecento apre campagna su Mamacrowd Lirecento apre ufficialmente la sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma italiana Mamacrowd e punta a raccogliere - come obiettivo minimo - 600.000 euro e a raggiungere poi l'hard cap di 1,1 milione di euro. Fondato nel 2017 da Carlo Battaglino e Luca Labbadini,...

Su MamaCrowd, piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, la campagna di Yocabè La Repubblica Boom dell’equity crowdfunding italiano a 87 mln euro nella prima metà del 2021. Raccolta più che doppia rispetto al 2020 poco davanti alla piattaforma immobiliare Walliance, seguita da Mamacrowd (al netto dei 25 milioni di Alicrowd) e CrowdFundMe. Tuttavia, in questo semestre si è ridotto il numero di piattaforme che ha ...

Crowdfunding, Lirecento apre campagna su Mamacrowd Lirecento apre ufficialmente la sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma italiana Mamacrowd e punta a raccogliere – come obiettivo minimo – 600.000 euro e a raggiungere poi l’hard cap di ...

... ha aperto la seconda campagna di crowdfunding su, con una valutazione pre - money di 6 ... I fondi verranno utilizzati per una serie di attività, dall'attivazione di una nuovaICT ...Lirecento apre ufficialmente la sua campagna di equity crowdfunding sullaitalianae punta a raccogliere - come obiettivo minimo - 600.000 euro e a raggiungere poi l'hard cap di 1,1 milione di euro. Fondato nel 2017 da Carlo Battaglino e Luca Labbadini,...poco davanti alla piattaforma immobiliare Walliance, seguita da Mamacrowd (al netto dei 25 milioni di Alicrowd) e CrowdFundMe. Tuttavia, in questo semestre si è ridotto il numero di piattaforme che ha ...Lirecento apre ufficialmente la sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma italiana Mamacrowd e punta a raccogliere – come obiettivo minimo – 600.000 euro e a raggiungere poi l’hard cap di ...