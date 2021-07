Su Encelado è stato trovato del metano che potrebbe essere compatibile con la presenza di microrganismi

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La superficie di. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute, una delle lune di Saturno,ospitare? È questa la domanda che gli astronomi si pongono da diversi anni, soprattutto da quando i dati della sonda Nasa Cassini hanno indicato lasul satellite di un oceano liquido, posto tra il guscio di ghiaccio esterno e la roccia interna. Non solo: sulla superficie disono presenti enormi pennacchi d’acqua, simili a geyser. Le analisi della sonda ci dicono che nella composizione di questi pennacchi è presente una buona percentuale di ...

Uno studio evidenzia come i dati raccolti da Cassini sul metano presente sulla luna di Saturno siano compatibili con l'attività microbica, ma servirebbero maggiori indagini per verificare l'ipotesi e ... Ora il mistero è stato svelato Dimenticati dal Sole, sulle lontane sponde del sistema solare, si è ... Il plasma di Saturno invece proviene soprattutto da Encelado, un satellite naturale di ghiaccio ...