Studiare il cinema a scuola sotto le stelle con Carlo Verdone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un cortile scolastico come pochi in Italia, quello del Liceo Majorana di via Roma 298, in Guidonia. Siamo dentro uno scenario mozzafiato, con sullo sfondo, da Nord a Est, i Monti Lucretili, con borghi e città quali, Sant’Angelo Romano, Montecelio, Palombara, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, sino a Tivoli la “superba”. Sono le quinte naturali della neo “Arena cinema Majorana-Pisano” ideata dal vulcanico preside, storico del cinema, Eusebio Ciccotti, sostenuta con concreta partecipazione da tutti i docenti e dal personale Ata, votata da genitori e studenti del Consiglio di Istituto. L’Arena cinema Majorana-Pisano è un sogno che diventa ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un cortile scolastico come pochi in Italia, quello del Liceo Majorana di via Roma 298, in Guidonia. Siamo dentro uno scenario mozzafiato, con sullo sfondo, da Nord a Est, i Monti Lucretili, con borghi e città quali, Sant’Angelo Romano, Montecelio, Palombara, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, sino a Tivoli la “superba”. Sono le quinte naturali della neo “ArenaMajorana-Pisano” ideata dal vulcanico preside, storico del, Eusebio Ciccotti, sostenuta con concreta partecipazione da tutti i docenti e dal personale Ata, votata da genitori e studenti del Consiglio di Istituto. L’ArenaMajorana-Pisano è un sogno che diventa ...

Advertising

folkhar : oggi devo studiare un sacco e poi vado al cinema a vedere black widow quindi dovrò evitare gli spoilers di loki fin… - suguos : voglio andare * * a studiare cinema vi supplico - Disconnect_luke : Oggi è il grande giorno e io non potrò andare al cinema fino a settimana prossima per studiare #BlackWidow - closonou : prima mi chiede di andare al cinema insieme e poi mi dice 'no dai, vado da solo così quando vieni tu restiamo a casa che devo studiare' - silvisscc : Fa ridere il fatto che i più grandi attori italiani da giurisprudenza siano passati a studiare teatro e cinema. Ind… -