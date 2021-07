Stop a Didi? Sì | ma le Ipo cinesi a Wall Street aumentano Ora Xi vuole stopparle | dietro c' è il petrolio dei dati

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel 2021 le quotazioni di aziendenegli Usa sono cresciute a livelli record. Ora Pechinofermarle. E non c'entrano solo le tensioni geopolitiche. In ballo la gestione deie Segui su affaritaliani.it

Advertising

zazoomblog : Stop a Didi? Sì ma le Ipo cinesi a Wall Street aumentano Ma ora Xi vuole stopparle: dietro cè il petrolio dei dati… - Affaritaliani : Didi? Le Ipo cinesi a Wall Street aumentano. Ma Xi vuole lo stop per i dati - MilanoFinanza : Lo stop cinese costa 4 mld a Didi - Agenzia_Italia : Altolà di Pechino, l'Uber cinese crolla in Borsa - giornalettismo : Lo stop ai download dell'app #Didi imposto dal governo cinese -

Ultime Notizie dalla rete : Stop Didi

Zazoom Blog

Altolà di Pechino, l'Uber cinese crolla in ...... iniziata a novembre con loall'Ipo da 35 miliardi di dollari di Ant Group del cofondatore di ... La tempistica dell'azione dei regolatori, subito dopo l'Ipo record di, conferma che Pechino è a ...Ecco perché, dopo Ant Group, anche Didi (che ha oltre mezzo miliardo di utenti) è finita nel mirino del partito-stato. I motivi politici dietro lo stop a Didi & co. C'è poi un aspetto politico. Il ...La Cyberspace administration of China aveva chiesto tre mesi fa alla società di ritardare la sua Ipo a New York a causa di problemi di sicurezza nazionale inerenti i dati personali ...