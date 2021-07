Startup tech europee, valutazioni alle stelle: si tema la bolla (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Da sempre un passo dietro il comparto americano, le Startup europee del mondo tech hanno sperimentato un incremento significativo delle valutazioni nell’arco degli ultimi dodici mesi. L’esempio più significativo è Klarna, Startup fintech svedese che fornisce servizi finanziari online, la quale a inizio giugno ha chiuso un nuovo round di finanziamento che l’ha valutata 45,6 miliardi di dollari. In grande ascesa sono anche Hopin (piattaforma per eventi online in diretta), che ha più che raddoppiato la propria valutazione in quattro mesi raccogliendo 5,65 miliardi di dollari a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Da sempre un passo dietro il comparto americano, ledel mondohanno sperimentato un incremento significativo dellenell’arco degli ultimi dodici mesi. L’esempio più significativo è Klarna,finsvedese che fornisce servizi finanziari online, la quale a inizio giugno ha chiuso un nuovo round di finanziamento che l’ha valutata 45,6 miliardi di dollari. In grande ascesa sono anche Hopin (piattaforma per eventi online in diretta), che ha più che raddoppiato la propria valutazione in quattro mesi raccogliendo 5,65 miliardi di dollari a ...

La pandemia non ferma il biotech in Italia ... la nuova identità e missione data dal MISE a Fondazione Enea Biomedical Tech con anche l'idea di raddoppiare la dotazione della Fondazione con altri 400 milioni a disposizione delle startup ...

ManoMano,nuovo round finanziamento, l'e-bricolage è unicorno ROMA È una storia costellata di diversi passaggi chiave, quella di ManoMano, come l'ingresso (avvenuto nel 2019) nel Next40, l'indice delle startup più promettenti della French Tech. (Il Sole 24 ORE) ...

