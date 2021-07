Star Wars, Brian De Palma: "Ho preso in giro l'idea della Forza, ma avevo apprezzato il film" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Brian De Palma è tornato a parlare della sua reazione al primo film di Star Wars spiegando perché aveva ironizzato sull'idea della Forza. Brian De Palma è tornato a parlare della sua reazione alla prima proiezione di Guerre Stellari, svelando quali elementi del progetto del suo amico e collega George Lucas aveva criticato. Il regista ha condiviso qualche aneddoto in occasione del podcast Light the Fuse ribadendo come non sia vero che solo Steven Spielberg si fosse reso conto del potenziale ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021)Deè tornato a parlaresua reazione al primodispiegando perché aveva ironizzato sull'Deè tornato a parlaresua reazione alla prima proiezione di Guerre Stellari, svelando quali elementi del progetto del suo amico e collega George Lucas aveva criticato. Il regista ha condiviso qualche aneddoto in occasione del podcast Light the Fuse ribadendo come non sia vero che solo Steven Spielberg si fosse reso conto del potenziale ...

