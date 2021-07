Stanziato un fondo da 14,5 milioni di euro per accompagnare arte e cultura fuori dall’emergenza Covid (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra i danni collaterali del Coronavirus c’è stato, senza dubbio, il contraccolpo economico subito dal mondo dell’arte e della cultura. L’assenza di pubblico, dovuta prima alle restrizioni e poi all’impoverimento generale delle famiglie, rischia di protrarsi. A risentirne, l’intero comparto legato alle arti performative e alla fruizione del patrimonio culturale. «Soprattutto nei momenti di crisi – sottolinea Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo – non possiamo permetterci di perdere ciò che rende il nostro territorio attrattivo e ricco di significato: l’azione di soggetti che creano e diffondono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra i danni collaterali del Coronavirus c’è stato, senza dubbio, il contraccolpo economico subito dal mondo dell’e della. L’assenza di pubblico, dovuta prima alle restrizioni e poi all’impoverimento generale delle famiglie, rischia di protrarsi. A risentirne, l’intero comparto legato alle arti performative e alla fruizione del patrimoniole. «Soprattutto nei momenti di crisi – sottolinea Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo – non possiamo permetterci di perdere ciò che rende il nostro territorio attrattivo e ricco di significato: l’azione di soggetti che creano e difno ...

