Spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Le nuove stime economiche della Commissione europea hanno rivisto al rialzo la crescita per quest’anno e il prossimo del Vecchio Continente. La giornata di oggi culminerà in serata con i verbali della FED relativi all’ultima riunione di giugno. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.807,4 dollari l’oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell’1,61%. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +106 punti base, con un lieve rialzo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Le nuove stime economiche della Commissione europea hanno rivisto al rialzo la crescita per quest’anno e il prossimo del Vecchio Continente. La giornata di oggi culminerà in serata con i verbali della FED relativi all’ultima riunione di giugno. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.807,4 dollari l’oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell’1,61%. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +106 punti base, con un lieve rialzo ...

