Spesa online veloce | in Italia è appena arrivato Gorillas | che consegna la spesa in 10 minuti La rapidità è il trend della spesa a domicilio | da Prime a Everli passando per Glovo tutti i servizi

(Di mercoledì 7 luglio 2021) I nuovi consumatori amano la: laè ormai una esigenza per molti. Durante l’era Covid milioni di persone hanno iniziato a comprare prodottida farsi recapitare direttamente a casa. Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio eCommerce B2c – Netcomm del Politecnico di Milano, il valore degli acquistidei consumatorini nel 2020 per prodotti Food&Grocery ha superato i 2,7 miliardi di euro, in crescita del 70% rispetto all’anno precedente. Nel lockdown, molti negozi di beni alimentari e di ...

Così Comodo, il canale e-commerce di Selex gruppo commerciale, cresce con l'ingresso di due nuove insegne. Dok e Galassia, marchi radicati e apprezzati nei territori ove sono presenti, hanno scelto ...Dok e Galassia entrano in CosìComodo, il canale e-commerce di Selex. Le due insegne della grande distribuzione organizzata (gdo) debuttano così nella spesa online e si aggiungono alle altre sette del ...