Spesa online veloce: in Italia è appena arrivato Gorillas, che consegna la spesa in 10 minuti. La rapidità è il trend della spesa a domicilio: da Prime a Everli passando per Glovo tutti i servizi (Di mercoledì 7 luglio 2021) I nuovi consumatori amano la rapidità: la spesa online veloce è ormai una esigenza per molti. Durante l'era Covid milioni di persone hanno iniziato a comprare prodotti online da farsi recapitare direttamente a casa. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio eCommerce B2c – Netcomm del Politecnico di Milano, il valore degli acquisti online dei consumatori Italiani nel 2020 per prodotti Food&Grocery ha superato i 2,7 miliardi di euro, in crescita del 70% rispetto all'anno precedente. Nel lockdown, molti negozi di beni alimentari e ...

