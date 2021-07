Spesa online veloce: in Italia è appena arrivato Gorillas, che consegna la spesa in 10 minuti. La rapidità è il trend della spesa a domicilio: da Prime a Everli passando per Glovo tutti i servizi (Di mercoledì 7 luglio 2021) I nuovi consumatori amano la rapidità: la spesa online veloce è ormai una esigenza per molti. Durante l’era Covid milioni di persone hanno iniziato a comprare prodotti online da farsi recapitare direttamente a casa. Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio eCommerce B2c – Netcomm del Politecnico di Milano, il valore degli acquisti online dei consumatori Italiani nel 2020 per prodotti Food&Grocery ha superato i 2,7 miliardi di euro, in crescita del 70% rispetto all’anno precedente. Nel lockdown, molti negozi di beni alimentari e di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) I nuovi consumatori amano la: laè ormai una esigenza per molti. Durante l’era Covid milioni di persone hanno iniziato a comprare prodottida farsi recapitare direttamente a casa. Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio eCommerce B2c – Netcomm del Politecnico di Milano, il valore degli acquistidei consumatorini nel 2020 per prodotti Food&Grocery ha superato i 2,7 miliardi di euro, in crescita del 70% rispetto all’anno precedente. Nel lockdown, molti negozi di beni alimentari e di ...

Bancomat, prelievi sempre più cari. Il futuro è l'online

...online, a seconda di quanto si preleva - con un tetto di 100 euro oltre il quale si paga 0,89 e non più 0,49 centesimi - mentre per il consumatore di un Istituto di credito "tradizionale" la spesa ...

Buoni spesa ai cittadini, il Comune di Massa avvia la campagna: 180mila euro di voucher a disposizione

...di azioni rivolte alle fasce più deboli della popolazione attraverso l'erogazione di buoni spesa ... per aiutare gli utenti nella compilazione delle domande online, abbiamo attivato due access point a ...

Spesa online veloce: tutte le soluzioni Io Donna Dok e Galassia entrano nell'e-commerce di Gruppo Selex CosìComodo riunisce 9 marchi del mondo Selex, copre 320 codici di avviamento postale con una crescita delle vendite, nei primi 6 mesi del 2021, del 45 per cento.

Spesa online sempre più veloce: tutti i siti e le app per farla

Spesa online veloce: in Italia è appena arrivato Gorillas, che consegna la spesa in 10 minuti. La rapidità è il trend della spesa a domicilio: da Prime a Everli passando per Glovo tutti i servizi ...

