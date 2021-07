Speranza: '20 miliardi del Recovery saranno per il rilancio del Servizio sanitario nazionale' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uno dei settori maggiormente colpiti da questi ultimi mesi di pandemia e in generale attaccati per i grandi tagli subiti negli ultimi decenni. "Vogliamo chiudere la stagione dei tagli" al Servizio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uno dei settori maggiormente colpiti da questi ultimi mesi di pandemia e in generale attaccati per i grandi tagli subiti negli ultimi decenni. "Vogliamo chiudere la stagione dei tagli" al...

Advertising

Adnkronos : Su Recovery il ministro #Speranza: “Trasformare crisi in opportunità. Basta tagli, ora investimenti su Servizio san… - elenabonetti : Con l'assegno per i figli, da oggi il primo pezzo del #FamilyAct diventa realtà. Sono 3 miliardi in più che investi… - Giornaleditalia : Covid Italia, Speranza capisce ora che il problema non sono i bar: '20 miliardi per ospedali' - Kapparar1 : Meglio se taccio - Pierfanze208 : RT @Adnkronos: Su Recovery il ministro #Speranza: “Trasformare crisi in opportunità. Basta tagli, ora investimenti su Servizio sanitario na… -