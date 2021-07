Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Spal, accordo con Tacopina per la cessione entro agosto: Attraverso una nota ufficiale pubblic… - CalcioFinanza : #Spal, accordo con #Tacopina: obiettivo cessione entro agosto - sportli26181512 : Spal, UFFICIALE: accordo con Tacopina per la firma del contratto preliminare: La società S.P.A.L. srl comunica che… - sportli26181512 : Spal, cessione del club: accordo con Tacopina: A comunicare l'intesa preliminare una nota ufficiale. Ora due dilige… - psb_original : UFFICIALE - Spal, c'è l'accordo con il gruppo guidato da Tacopina #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Spal accordo

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", c'è l'...srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l'attuale proprietà e il gruppo guidato dall'avvocato Joe Tacopina, è stato trovato unche porterà alla sottoscrizione ...Attraverso una nota ufficiale pubblicata questo pomeriggio, la Spal – società di Ferrara che milita nel campionato di Serie B – ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con Joe Tacopina per la ...La società S.P.A.L. srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà.