Spagna, Luis Enrique: “Orgoglioso di quanto fatto. Finale? Tiferò Italia” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il commissario tecnico della formazione iberica si è soffermato su un'attenta analisi del match, affermando anche la sua volontà di tifare gli azzurri di Roberto Mancini nell'atto Finale di Euro 2020 Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il commissario tecnico della formazione iberica si è soffermato su un'attenta analisi del match, affermando anche la sua volontà di tifare gli azzurri di Roberto Mancini nell'attodi Euro 2020

Advertising

RaiSport : ?? #LuisEnrique: 'Tiferò #Italia in #finale' Il tecnico della #Spagna: 'Nessun rimpianto, credo sia stata la partit… - CB_Ignoranza : “È stato uno spettacolo per i tifosi e ora spero che nella finale l'Italia possa fare una grande partita. È stata u… - ilpost : In Spagna migliaia di persone stanno protestando contro l’uccisione di un uomo gay - DamiaVII : RT @filippomricci: Luis Enrique e Chiesa, Unai Simon e Donnarumma, Jordi Alba e Chiellini. Tre momenti di grande sportività. Italia-Spagna… - delfinojuve4 : RT @EdoardoMecca1: Perde la figlia di 9 anni. Trova nella passione di una vita l’appiglio per sopravvivere ad una tragedia che alcun genito… -