Spagna, Luis Enrique: “In finale tiferò l’Italia perché è impossibile non amarla” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Luis Enrique, CT della Spagna, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport riguardo alla partita che ha visto uscire sconfitti i suoi ragazzi contro l’Italia di Mancini: “Sono felice per quello che ho visto, è stata una partita di alto livello tra due squadre fortissime con un’intensità incredibile: uno spettacolo per i tifosi e una delle migliori partite di questo torneo. Vorrei fare i complimenti all’Italia, augurandole di vincere questo Europeo. Non ho nessun rimpianto, ognuno fa il suo mestiere e cerca di fare quello che può. L’assenza di riferimenti offensivi? Ho visto Chiellini e Bonucci contro Lukaku ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021), CT della, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport riguardo alla partita che ha visto uscire sconfitti i suoi ragazzi controdi Mancini: “Sono felice per quello che ho visto, è stata una partita di alto livello tra due squadre fortissime con un’intensità incredibile: uno spettacolo per i tifosi e una delle migliori partite di questo torneo. Vorrei fare i complimenti al, augurandole di vincere questo Europeo. Non ho nessun rimpianto, ognuno fa il suo mestiere e cerca di fare quello che può. L’assenza di riferimenti offensivi? Ho visto Chiellini e Bonucci contro Lukaku ...

Advertising

RaiSport : ?? #LuisEnrique: 'Tiferò #Italia in #finale' Il tecnico della #Spagna: 'Nessun rimpianto, credo sia stata la partit… - CB_Ignoranza : “È stato uno spettacolo per i tifosi e ora spero che nella finale l'Italia possa fare una grande partita. È stata u… - ilpost : In Spagna migliaia di persone stanno protestando contro l’uccisione di un uomo gay - GPradisi : RT @Iperbole_: #LuisEnrique, l'allenatore della Spagna, ha perso la figlioletta di 9 anni due anni fa. Un lutto tragico, inimmaginabile. I… - LerryZini97 : RT @filippomricci: Luis Enrique e Chiesa, Unai Simon e Donnarumma, Jordi Alba e Chiellini. Tre momenti di grande sportività. Italia-Spagna… -