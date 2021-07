Spagna, le reazioni dopo la sconfitta con l’Italia (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Porca miseria”, ha titolato Marca, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, per rendere l’amarezza di una sconfitta che brucia. La Spagna esce in semifinale con l’Italia dopo un cammino tortuoso, che ha trovato l’apice in brillantezza e voglia proprio contro gli Azzurri. Ma non è bastato. Alla fine vinto l’Italia, meno precisa rispetto ai precedenti impegni, ma più matura. E nonostante la delusione anche Luis Enrique, c.t. spagnolo, accetta la sconfitta: “Tutti sono orgogliosi di questa Nazionale. L’obiettivo era quello di formare una squadra e che i tifosi potessero sentirsi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Porca miseria”, ha titolato Marca, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, per rendere l’amarezza di unache brucia. Laesce in semifinale conun cammino tortuoso, che ha trovato l’apice in brillantezza e voglia proprio contro gli Azzurri. Ma non è bastato. Alla fine vinto, meno precisa rispetto ai precedenti impegni, ma più matura. E nonostante la delusione anche Luis Enrique, c.t. spagnolo, accetta la: “Tutti sono orgogliosi di questa Nazionale. L’obiettivo era quello di formare una squadra e che i tifosi potessero sentirsi ...

Advertising

CalcioWeb : #ItaliaSpagna, le reazioni della stampa dopo il successo azzurro ai calci di rigore - infoitsport : Italia-Spagna, delirio sui social: dalla Carrà a Notti Magiche. Le reazioni - Video - italiaserait : Spagna, le reazioni dopo la sconfitta con l’Italia - sportli26181512 : #Europei, l'Italia vola in finale: le reazioni della stampa estera: Gli Azzurri superano la Spagna in semifinale ai… - infoitsport : Italia in finale a Euro 2020, tutte le reazioni dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna -