Spagna, le aperture dei quotidiani sportivi dopo la sconfitta di ieri sera

All'indomani della vittoria dell'Italia ai danni della Spagna e la conseguente eliminazione delle Furie Rosse da Euro2020, i principali quotidiani iberici titolano così le loro aperture:

As: "Porca miseria"
Marca: "Con honor"
Mundo Deportivo: "Finito"
Sport: "Injusto adios"

Foto: Profili Twitter As, Marca, Mundo deportivo e Sport

Ultime Notizie dalla rete : Spagna aperture La Spagna ha giocato senza attaccante, anche noi Siamo italiani, bel gioco, palleggio, modernità, aperture mentali... Ma poi ci chiudiamo a catenaccio... Londra (Inghilterra) 06/07/2021 - Euro 2020 / Italia - Spagna / foto Uefa/Image Sport nella foto: Jorginho A far l'amore comincia tu... Perché ...

Mille, nessuna, una sola Raffaella Carrà ... le aperture delle testate online e le prime pagine dei quotidiani, anche sportivi, il giorno dopo; ... L'Italia e la Spagna, Berlusconi e la Rai. Le clip delle tv straniere, lei ospite da Letterman . I ...

Italia in finale, le aperture francesi: "Cuore azzurro, la Spagna eliminata ai rigori" TUTTO mercato WEB Spagna eliminata, azzurri in finale: “Italia quanta sofferenza…” Ora il sogno è vicino”, questo è il titolo di apertura de La Repubblica nella pagina odierna. L’Italia dopo un ottimo primo tempo, culminato col gol di Chiesa al 60°, si fa raggiungere dal Morata. Ai ...

Italia, che impresa con la Spagna. L'apertura di Metro: "La fiesta è nostra!" Il riferimento è ovviamente all'Italia, che dopo una partita soffertissima contro la Spagna strappa il pass per la finale dell'Europeo. Un bellissimo gol di Chiesa e rigori da cardiopalma fermano la S ...

