Spagna | Jordi Alba | «Sto bene | spero di poter giocare i Mondiali»

(Di mercoledì 7 luglio 2021)parla del suo futuro con la nazionale spagnola: ecco le dichiarazioni del terzino del Barcellona che punta al Mondialeha parlato del suo futuro con la nazionale spagnola. Le sue dichiarazioni dopo la gara contro l’Italia e l’apertura verso il Mondiale. «dila Coppa del Mondo in Qatar. Fisicamente stoe mentalmente molto meglio che negli altri anni. Lascerò quando abbasserò il mio livello o l’allenatore deciderà che non sia più il caso di convocarmi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Corriere : Chiellini a Jordi Alba: «Bugiardo!». Così ha scelto la porta dei rigori - LuciBlu94 : RT @implacata: in Spagna dicono che Chiellini ieri è stato poco sportivo perché ha bullizzato Jordi Alba il bullismo di Chiellini: https:/… - maxgallico : RT @napolista: Ha calpestato la Spagna, ha dominato la paura, ha assorbito la sofferenza di tutti. Se l’è goduta. E mentre sfotteva (e fott… - Wolf_InTheNight : RT @implacata: in Spagna dicono che Chiellini ieri è stato poco sportivo perché ha bullizzato Jordi Alba il bullismo di Chiellini: https:/… - veniovanni : RT @napolista: Ha calpestato la Spagna, ha dominato la paura, ha assorbito la sofferenza di tutti. Se l’è goduta. E mentre sfotteva (e fott… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Jordi

Argomenti trattati Italia -: cosa è successo tra Chiellini eAlba Italia -: la reazione di Chiellini Italia -: la reazione diAlba Durante la partita Italia -,...Alba non capisce il perché, pensa forse che il rosso è abbinato allae chiede perché l'Italia ha vinto. Chiellini lestissimo gli dice che ha vinto lui ''è uscito il rosso, si tira di là''...Jordi Alba ha parlato del suo futuro con la nazionale spagnola. Le sue dichiarazioni dopo la gara contro l’Italia e l’apertura verso il Mondiale. «Spero di poter giocare la Coppa del Mondo in Qatar.Il tecnico portoghese ha dato la sua interpretazione sul comportamento del capitano azzurro durante il sorteggio per i rigori.