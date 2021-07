Spagna, il governo approva la legge “Solo Sì è Sì” sulla libertà sessuale: sarà violenza ogni atto senza consenso. Ecco cosa prevede (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Solo sí es sí” è tra gli slogan più celebri dei movimenti femministi spagnoli. Cominciò a essere utilizzato dopo lo stupro di una ragazza di 18 anni da parte di cinque ragazzi durante la festa di san Firmino a Pamplona nel 2016. Le violenze della “manada” (il branco), nome con cui si conosce il fatto, hanno segnato un prima e un dopo nella lotta alla violenza di genere nel Paese iberico. Ed è da lì che parte la legge organica di garanzia integrale della libertà sessuale, o per l’appunto legge del “Solo sí es sí”, approvata martedì dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) “sí es sí” è tra gli slogan più celebri dei movimenti femministi spagnoli. Cominciò a essere utilizzato dopo lo stupro di una ragazza di 18 anni da parte di cinque ragazzi durante la festa di san Firmino a Pamplona nel 2016. Le violenze della “manada” (il branco), nome con cui si conosce il f, hanno segnato un prima e un dopo nella lotta alladi genere nel Paese iberico. Ed è da lì che parte laorganica di garanzia integrale della, o per l’appuntodel “sí es sí”,ta martedì dal ...

