Sostegni bis | prorogato il bonus vacanze fino a dicembre | 500 euro con il limite Isee Come e quando richiederlo - GUIDA

Advertising

AzzolinaLucia : Briciole per il sostegno psicologico ai ragazzi. Solo briciole. Dal pacchetto di emendamenti riformulati al Sostegn… - el_Diez79 : RT @AzzolinaLucia: Briciole per il sostegno psicologico ai ragazzi. Solo briciole. Dal pacchetto di emendamenti riformulati al Sostegni Bis… - VincenzoDellOr2 : RT @CislNazionale: Poi è venuto il pasticcio del “Sostegni bis”, con lo strappo sui licenziamenti che è stato un inciampo serio e che potev… - RassegnaZampa : #Concorsi #scuola, il #decretoSostegniBis introduce misure per accelerare le procedure - vlntnc : Decreto Sostegni bis entra nel vivo: ecco tutti i settori “agevolati” -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

A tal proposito, il Decretoprevede un ampio comma dell'articolo 7 legato al turismo . In sostanza, ci saranno degli incentivi. Parte dei 40 milioni del decreto sono destinati propri ai ...Era stata una delle richieste espresse da Confartigianato alla Politica in fase di definizione del DLe il risultato non si era fatto attendere. Nel decreto, infatti, erano stati stanziati 600 milioni di euro (per l'anno 2021), finalizzati alla concessione da parte dei Comuni di una ...Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° apri ...Era stata una delle richieste espresse da Confartigianato alla Politica in fase di definizione del DL Sostegni bis e il risultato non si era fatto attendere. Nel decreto, infatti, erano stati ...