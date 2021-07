Sorpresa in Sardegna: in vacanza a Porto Cervo ci sono Magic Johnson e Samuel L.Jackson – Video (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Sardegna riapre le porte al turismo internazionale. Anche dei vip: due ospiti d’eccezione nelle banchine di Porto Cervo. sono la star del basket americano Magic Johnson e l’attore (ora anche produttore) Samuel L.Jackson, il compare di John Travolta nel Pulp Fiction di Tarantino. Le due star, insieme ad alcuni amici, hanno registrato un IV Video postato poi su Instagram da Jackson da uno yacht ormeggiato nella “capitale” della Costa Smeralda. Le immagini sui social ritraggono attore e cestista che dicono la stessa frase ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lariapre le porte al turismo internazionale. Anche dei vip: due ospiti d’eccezione nelle banchine dila star del basket americanoe l’attore (ora anche produttore)L., il compare di John Travolta nel Pulp Fiction di Tarantino. Le due star, insieme ad alcuni amici, hanno registrato un IVpostato poi su Instagram dada uno yacht ormeggiato nella “capitale” della Costa Smeralda. Le immagini sui social ritraggono attore e cestista che dicono la stessa frase ...

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Sardegna Ad Arzachena arriva la Festa del Gusto: ecco quando ... " Dopo i drammatici mesi di stop imposti alla categoria dei fieristi, Arzachena, la Sardegna e il ... "Grande protagonista sarà la birra artigianale, con una grande sorpresa per gli amanti del genere: ...

Le 20 spiagge più belle del mondo secondo gli instagrammer Sardegna o Maldive. Le spiagge nel mondo sono tante, ma ce ne sono alcune che sono più belle delle ... l'Italia segue la Grecia E al quarto posto svetta un'italiana Ed ecco che a sorpresa al quarto ...

Sassari. Danza in Sardegna, prima nazionale a sorpresa dei Borderline sul tramonto di Porto Ferro Sardegna Reporter Tombaroli a Dolianova, in Sardegna: avevano mille reperti archeologici, dal Neolitico al Medioevo Si tratta di un 69enne e un 74enne, sorpresi in località Isca Bardella, nelle campagne di Dolianova (Sud Sardegna). Stavano sondando il terreno con un potente metal detector. I due, residenti ...

Mille reperti archeologici sequestrati in Sardegna,2 denunce Oltre mille reperti archeologici di epoche che vanno dal Neolitico all'Alto Medioevo sono stati sequestrati dagli agenti del Nucleo investigativo del Corpo forestale e della Stazione forestale di Doli ...

