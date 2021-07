Sonia Bruganelli | opinionista del Gf Vip 6 | pensa a un nuovo programma | cosa ha in mente?

Advertising

zazoomblog : Sonia Bruganelli starebbe segretamente lavorando ad una nuova trasmissione Mediaset ecco di cosa si tratta -… - StraNotizie : Sonia Bruganelli starebbe segretamente lavorando ad una nuova trasmissione Mediaset, ecco di cosa si tratta… - PasqualeMarro : #SoniaBruganelli in vacanza con un uomo (Non è Bonolis) - TV_Italiana : Sonia Bruganelli sarebbe al lavoro su un talk show a tema #reality #mediaset. ?? Un programma... col cuore, insomm… - zazoomblog : Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis in vacanza con un altro uomo il web si rivolta per le foto postate -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Molti credono chesia famosa esclusivamente per essere "la moglie di Paolo Bonolis", altri l'hanno sentita nominare perché accreditata come nuova opinionista del Grande Fratello Vip . Quello che non ...Per la sesta edizione della trasmissione, in partenza in autunno, il ruolo di opinionista sarà ricoperto da Adriana Volpe e, che sostituiranno Pupo e proprio Antonella Elia, ma in ...Sonia Bruganelli ha in mente un nuovo format per un programma ancora segreto, ma di cosa si tratta? Leggi le anticipazioni!Elisabetta Gregoraci, intervistata da 'Tv Sorrisi e Canzoni' ha dichiarato che per fare l'opinionista bisogna essere sempre diretti ...