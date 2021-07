Sondaggio, secondo il 56% dei votanti, l’Inghilterra avrebbe raggiunto l’Italia in finale (Di giovedì 8 luglio 2021) secondo voi, quale sarà l’avversario dell’Italia nella finale degli Europei? Inghilterra (56%) Danimarca (44%) Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021)voi, quale sarà l’avversario delnelladegli Europei? Inghilterra (56%) Danimarca (44%) Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

marcocappato : Nove su dieci a favore dell'#eutanasiaLegale, secondo il sondaggio de La Voce Apuana. Sì, certo è solo un sondagg… - Moixus1970 : RT @SBidimedia: ?? Sondaggio Ixè ?? ???? Di nuovo in crescita la Lega che allunga ?? PD secondo ?? Crolla all’1,2% Italia Viva di Renzi ???? https… - FuocoCinaIT : Gli imprenditori e i banchieri cinesi hanno riferito un crescente ottimismo sulla macroeconomia del Paese nel secon… - NOprisonersEVER : @giomag8 Secondo me ci sta un sondaggio per capire come riconoscerli molto velocemente. - SBidimedia : ?? Sondaggio Ixè ?? ???? Di nuovo in crescita la Lega che allunga ?? PD secondo ?? Crolla all’1,2% Italia Viva di Renzi… -