Sky: accettato il trust della Salernitana, sarà regolarmente iscritta alla Serie A (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Salernitana potrà partecipare al prossimo campionato di Serie A. È quanto ha stabilito il Consiglio Federale riunitosi oggi per deliberare sulla questione. Il trust ha ricevuto tutti voti favorevoli, con Balata che è stato l’unico ad astenersi stando a quanto riporta Sky Sport. Rispettate dunque le condizioni poste dalla Federazione dopo il via libera ricevuto dalla Covisoc. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lapotrà partecipare al prossimo campionato diA. È quanto ha stabilito il Consiglio Federale riunitosi oggi per deliberare sulla questione. Ilha ricevuto tutti voti favorevoli, con Balata che è stato l’unico ad astenersi stando a quanto riporta Sky Sport. Rispettate dunque le condizioni poste dFederazione dopo il via libera ricevuto dCovisoc. L'articolo ilNapolista.

