Sindaci in piazza “Siamo colpevoli di voler fare solo il nostro lavoro” (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con l'hashtag “#dignitàperiSindaci” i Sindaci di tutta Italia sono scesi in piazza, a Roma. Da nord a sud si sono ritrovati nel centro della Capitale, con la fascia tricolore, per chiedere rispetto del ruolo di primo cittadino. “Siamo venuti a costituirci, Siamo rei confessi, il reato è quello di voler fare il nostro mestiere, il mestiere di sindaco” ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro. “Chiediamo rispetto per il ruolo e per il lavoro del sindaco: non accettiamo più di ritrovarci indagati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con l'hashtag “#dignitàperi” idi tutta Italia sono scesi in, a Roma. Da nord a sud si sono ritrovati nel centro della Capitale, con la fascia tricolore, per chiedere rispetto del ruolo di primo cittadino. “venuti a costituirci,rei confessi, il reato è quello diilmestiere, il mestiere di sindaco” ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro. “Chiediamo rispetto per il ruolo e per ildel sindaco: non accettiamo più di ritrovarci indagati ...

