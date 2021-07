Shevchenko | “Complimenti all’Italia e a Mancini per aver raggiunto la finale”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tramite i social, l’ex stella del Milan, attuale CT dell’Ucraina, Andriy, ha parlato si è complimentato con la Nazionale per laraggiunta ad Euro 2020 e conper il lavoro svolto. Queste le parole del tecnico: “Grazie di cuore da parte mia e di tutto il popolo Ucraino ai fan rossoneri e a tutti i tifosi italiani che ci hanno sostenuto in questo cammino Europeo. Congratulazioni a Roberto, il suo staff e tutti gli Azzurri per quanto fatto fin’ora ela”. Visualizza questo post su ...

STnews365 : Euro 2020, Shevchenko: 'Complimenti a Mancini e alla squadra azzurra' 'Un sentito ringraziamento da parte mia e di…

... senza dimenticare anche l'Ucraina, guidata in panchina dall'ex conoscenza rossonera, il ... Lo stesso ieri ha lanciato una colomba bianca: "Speriamo che una grande comunità ucraina ... Proprio l'eccesso di è ora il pericolo che Southgate vede: anche se dovute ... Gli Europei stanno per concludersi e i risultati a sorpresa non sono certamente mancati. La vera e propria mina vagante di questo torneo è stata la Svizzera che, dopo una qualificazione alla fase ad e ... Prima e unica sfida lontano da Wembley per gli inglesi. L'invito di Sheva: "Spero che l'Olimpico tifi per noi"