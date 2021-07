Sharon Stone, scoperta la relazione con un rapper di 25 anni – FOTO (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’icona americana di bellezza, Sharon Stone, avrebbe intrecciato da diversi mesi una relazione amorosa con un rapper venticinquenne. I due sono usciti per la prima volta allo scoperto durante una festa in casa del muscista Chris Brown. Sharon Stone ha compiuto 63 anni a marzo. Sono passati quasi trent’anni dal film che l’ha resa celebre, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’icona americana di bellezza,, avrebbe intrecciato da diversi mesi unaamorosa con unventicinquenne. I due sono usciti per la prima volta allo scoperto durante una festa in casa del muscista Chris Brown.ha compiuto 63a marzo. Sono passati quasi trent’dal film che l’ha resa celebre, L'articolo proviene da Inews.it.

